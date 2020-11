Quarto giro di test a tappeto per Vo’ | la squadra di Crisanti studia quanto dura l’immunità al Coronavirus

(Di sabato 28 novembre 2020)screening di massa per Vo’ Euganeo, il comune padovano che contò il 21 febbraio la prima vittima perin Italia. Nel fine settimana diprevisto dalla Regione – nella speranza di frenarepossibile l’andamento dell’epidemia – il comune veneto torna centrale. Da tempo, infatti, i suoi cittadini partecipano a uno studio sul Sars-Cov-2 condotto da Andreae il suo team di scienziati. Stamattina, 28 novembre, negli uffici del municipio sono tornati i medici del Dipartimento di Biologia Molecolare dell’Università di Padova, diretto dallo stesso, per iniziare il nuovodi tamponi sulla popolazione. Non sono stati coinvolti, stavolta, tutti i 3.200 abitanti del paese – come accaduto nelle prime tre ...

annaaxlou : oggi scendo dal quarto salto, passo di fianco al cinque (dovevo saltarlo) mi giro e mi accorgo che il cinque era di… - MyriLoveMiry : Potremmo essere io e i miei amichetti che andiamo dal barista per il quarto giro di Spritz ???????????? - Geodanilo73 : @QuartoGrado @GianluigiNuzzi audio integrale a Quarto Grado Wow evidentemente È la prima volta che fate ascoltare u… - CurlyOfAsh : il dottore continua a non prescrivere un tampone e intanto siamo venuti a sapere che mia nonna è stata a contatto c… - corriereveneto : #Coronavirus, #Crisanti torna a Vo’. Quarto giro di tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Quarto giro

Sassuolo-Inter 0-3, le pagelle di CM Sassuolo Consigli 4,5: in ritardo sul lancio di Sanchez per Lautaro in occasione del primo gol. Si fa saltare con un sombrero dall’argentino ...E' un fine settimana di screening a tappeto questo in Veneto, dove si cerca di 'bruciare l'erba' al Covid e acquisire dati scientifici per aiutare la strada dei vaccini. (ANSA) ...