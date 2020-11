Manovra | presentati in commissione Camera 6 999 emendamenti

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 29 novembre 2020) Sono 6.999 gliinBilancio allaalla. Lo annuncia Fabio Melilli (Pd), presidente della. "A distanza di poche ore dalla scadenza della presentazione deglialla legge di Bilancio - spiega - siamo in grado di dare informazioni in merito al numero ed alla suddivisione degliper gruppo di appartenenza. Ciò è possibile grazie alla proposta, avanzata all`unanimità dall`ufficio di Presidenza dellaBilancio e fatta propria dal Presidente dellae dai gruppi, di consentire la presentazione degliesclusivamente in via telematica sul sistema informatico della. Ciò era ...