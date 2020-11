Lazio – Udinese | le conferenze pre partita

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 28 novembre 2020)è ormai è alle porte. È una delle partite della nona giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti ospiteranno domani domenica 29 novembre allo stadio Olimpico, i friulani di Gotti che tenteranno di portare a casa la vittoria. Il match delle 12.30 sarà molto importante anche per i padroni di casa che stanno cercando di scalare la classifica., qual è il pensiero di Inzaghi? Simone Inzaghi ha espresso il proprio parere in merito alladi domani, durante la classica conferenza stampa di vigilia. L’allenatore ha esordito omaggiando Maradona: “Se n’è andata una leggenda del calcio. Lo ricordo con piacere nell’ottobre 2016, in occasione delladella Pace. Venne qui ad allenarsi e diede calore a tutti. Sicuramente ha lasciato un ...