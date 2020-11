F2 GP Bahrain 2020 Gara 1, vince Drugovich (Di sabato 28 novembre 2020) Felipe Drugovich vince Gara 1 del sabato in questo primo appuntamento di F2 in Bahrain. Alle sue spalle Callum Ilott e l’indiano Daruvala. Schumacher rimane ai piedi del podio, mentre Shwartzman conclude ottavo. Il campionato rimane vivo e la distanza tra i due contendenti al titolo diminuisce. Come andrà a finire? F2 GP Bahrain 2020 Gara 1 – Il riassunto della Gara Un’ottimo spunto in partenza per Mick Schumacher che, partendo in P10, riesce a recuperare con forza e aggressività ben cinque posizioni. Non benissimo Ilott che si fa strappare il primato da Drugovich: il brasiliano conduce una Gara strepitosa, coronata dalla vittoria. Nella prima parte di questa Feature Race, Schumacher continua a salire fino alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 novembre 2020) Felipe1 del sabato in questo primo appuntamento di F2 in. Alle sue spalle Callum Ilott e l’indiano Daruvala. Schumacher rimane ai piedi del podio, mentre Shwartzman conclude ottavo. Il campionato rimane vivo e la distanza tra i due contendenti al titolo diminuisce. Come andrà a finire? F2 GP1 – Il riassunto dellaUn’ottimo spunto in partenza per Mick Schumacher che, partendo in P10, riesce a recuperare con forza e aggressività ben cinque posizioni. Non benissimo Ilott che si fa strappare il primato da: il brasiliano conduce unastrepitosa, coronata dalla vittoria. Nella prima parte di questa Feature Race, Schumacher continua a salire fino alla ...

SkySportF1 : ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA: BOTTO ALBON (-40’ ?? #FP2) ? Il thailandese va a muro in uscita dall’ultima curva: pilota ok Il LI… - SkySportF1 : L'analisi delle libere del venerdì: #Hamilton durissimo con la Pirelli per le gomme 2021 #BahrainGP #SkyMotori #F1… - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: F2, GP Bahrain: a Drugovich Gara-1. Schumi 4°, Ilott staccato di 12 punti in classifica #SkyMotori #F1 #Formula1 #BahrainGP… - OA_Sport : LIVE #F1, #BahrainGP in DIRETTA: tutto pronto per la FP3, si preparano le qualifiche a Sakhir #FErrari #Leclerc… -