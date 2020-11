Coronavirus, 10 positivi a Orsara di Puglia: da domani si parte con lo screening di massa (Di sabato 28 novembre 2020) Sale a 10 il numero dei casi positivi accertati a Orsara di Puglia: 'Parliamo di quelli ufficiali', spiega il sindaco Tommaso Lecce, il che lascia presupporre che il numero dei contagiati possa essere ... Leggi su foggiatoday (Di sabato 28 novembre 2020) Sale a 10 il numero dei casiaccertati adi: 'Parliamo di quelli ufficiali', spiega il sindaco Tommaso Lecce, il che lascia presupporre che il numero dei contagiati possa essere ...

