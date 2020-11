Chi è Charli D’Amelio | la giovane regina di TikTok?

(Di sabato 28 novembre 2020) Ecco chi è, la famosaer ha raggiunto 100 milioni di follower in meno di un anno e mezzoè unaragazza di 16 anni del Connecticut, è considerata la ‘di’, nei giorni scorsi è infatti diventata la prima persona a raggiungere 100 milioni di follower in meno di un anno e mezzo. La 16enne ha creato il suo profilo sua maggio del 2019, dove ha raggiunto sempre più successo. La sua carriera è iniziata quando ha postato insieme ad una sua compagna di scuola il primo lip sync. Laha sempre avuto una grande passione per il ballo, studia infatti danza dall’età di 3 anni. Oltre a fare balletti, su TiTok ha dimostrato di essere bravissima nel lip ...

A soli 16 anni, la giovane - nata in Connecticut - è al primo posto per numero di fan sul social cinese: la sua crescita è stata esponenziale se si considera che la sua iscrizione risale a maggio 2019