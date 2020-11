Benevento-Juventus 1-1: Letizia risponde a Morata (Di sabato 28 novembre 2020) Nel primo dei tre anticipi della nona giornata di Serie A, la Juventus non va oltre l’1-1 a Benevento e fallisce l’aggancio al secondo posto in classifica. Succede tutto nel primo tempo. A Morata risponde Letizia. Benevento-Juventus: cosa è successo? Primo tempo Dopo una ventina di minuti di grande equilibrio, la Juventus passa in vantaggio grazie al solito Morata che, imbeccato da Chiesa, supera Ionita con una finta e fulmina Montipo’ con un preciso diagonale. I bianconeri sfiorano il raddoppio poco dopo con Dybala che, però, non è preciso. Sul finire di tempo, il Benevento reagisce dapprima con Ionita che costringe Szczesny ad una strepitosa parata, e poi riequilibra il risultato grazie a un tiro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 28 novembre 2020) Nel primo dei tre anticipi della nona giornata di Serie A, lanon va oltre l’1-1 ae fallisce l’aggancio al secondo posto in classifica. Succede tutto nel primo tempo. A: cosa è successo? Primo tempo Dopo una ventina di minuti di grande equilibrio, lapassa in vantaggio grazie al solitoche, imbeccato da Chiesa, supera Ionita con una finta e fulmina Montipo’ con un preciso diagonale. I bianconeri sfiorano il raddoppio poco dopo con Dybala che, però, non è preciso. Sul finire di tempo, ilreagisce dapprima con Ionita che costringe Szczesny ad una strepitosa parata, e poi riequilibra il risultato grazie a un tiro ...

