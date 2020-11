Atalanta, Gasperini: “Siamo stati poco lucidi in attacco. Le Nazionali ci hanno restituito dei giocatori diversi” (Di sabato 28 novembre 2020) Gasperini commenta con lucidità il ko subito dalla Dea contro il Verona di Juric: "I numeri sono poco confortanti, ma più che colpa della Champions è della Nazionali - tuona Gasperini ai microfoni di Dazn - , abbiamo mandato via dei giocatori e sono tornati degli altri. Abbiamo fatto una buona partita, forse complici anche di un po' di stanchezza, in attacco siamo stati poco lucidi e questo non ci ha aiutato". Deciso il giudizio sulla squadra di Juric: "Con il Verona è difficile giocare perchè attaccano a tutto campo, nonostante questo nel secondo tempo c'erano degli spazi da attaccare". Poi su Zapata: "Non aveva una condizione ottimale, mi riallaccio al discorso delle Nazionali, in altre serate ... Leggi su itasportpress (Di sabato 28 novembre 2020)commenta contà il ko subito dalla Dea contro il Verona di Juric: "I numeri sonoconfortanti, ma più che colpa della Champions è della- tuonaai microfoni di Dazn - , abbiamo mandato via deie sono tornati degli altri. Abbiamo fatto una buona partita, forse complici anche di un po' di stanchezza, insiamoe questo non ci ha aiutato". Deciso il giudizio sulla squadra di Juric: "Con il Verona è difficile giocare perchè attaccano a tutto campo, nonostante questo nel secondo tempo c'erano degli spazi da attaccare". Poi su Zapata: "Non aveva una condizione ottimale, mi riallaccio al discorso delle, in altre serate ...

