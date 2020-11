Salvini: 'Il gruppo unico è la vera risposta a chi vuole dividerci' (Di venerdì 27 novembre 2020) Questo l'orizzonte che indica il leader della Lega, il giorno successivo al voto comune sullo scostamento di bilancio, con il Centrodestra posizionato sul sì per non dividersi dopo la fuga in avanti ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 27 novembre 2020) Questo l'orizzonte che indica il leader della Lega, il giorno successivo al voto comune sullo scostamento di bilancio, con il Centrodestra posizionato sul sì per non dividersi dopo la fuga in avanti ...

matteosalvinimi : #Salvini: 'Federazione' significa andare in Parlamento avendo più forza, per rispondere ai problemi reali degli ita… - MolinariRik : Questa sera riunione del Gruppo Lega alla Camera con Matte o Salvini per prepararci alla battaglia sul decreto “ins… - MACCHIEle : RT @matteosalvinimi: #Salvini: 'Federazione' significa andare in Parlamento avendo più forza, per rispondere ai problemi reali degli italia… - Acmor3 : RT @Ettore572: Salvini: «Il gruppo unico è la vera risposta a chi vuole dividerci» Il segretario della Lega: lunga notte al telefono con Si… - RenzoCianchetti : RT @LegaCamera: #Molinari: “Questa sera riunione del Gruppo Lega alla Camera con Matteo #Salvini per prepararci alla battaglia sul decreto… -