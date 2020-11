Pomeriggio 5 l’ex di Maradona dichiara: “Abbiamo il cuore a pezzi” (Di venerdì 27 novembre 2020) Che cosa ha dichiarato Cristiana Sinagra, madre di Diego Armando Jr, figlio del grande Maradona, intervenendo a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso? Quali sono state le sue parole sul pibe de oro scomparso il 25 novembre? Esclusiva a Pomeriggio Cinque. Nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, giovedì 26 novembre, è intervenuta in collegamento Cristiana Sinagra, madre di Diego Armando Jr, figlio del leggendario Diego Armando Maradona scomparso per un’insufficienza Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 27 novembre 2020) Che cosa hato Cristiana Sinagra, madre di Diego Armando Jr, figlio del grande, intervenendo a5 da Barbara d’Urso? Quali sono state le sue parole sul pibe de oro scomparso il 25 novembre? Esclusiva aCinque. Nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, giovedì 26 novembre, è intervenuta in collegamento Cristiana Sinagra, madre di Diego Armando Jr, figlio del leggendario Diego Armandoscomparso per un’insufficienza Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitsport : Maradona, l'ex Cristiana Sinagra in diretta a Pomeriggio 5 - infoitsport : Pomeriggio 5, l’ex compagna di Maradona si sfoga: “un’altra rete ha mandato in onda una telefonata registrata a mia… - romanellialessa : @Segnoditerra1 Loro fanno laboratorio il Martedi e Giovedi pomeriggio. Tra l'altro questo posto per gli amanti di S… - cettinanicotina : @mpiacenonaver1 Perlapeppa, sto pomeriggio l'ex Queen, che ha cambiato nome per l'ennesima volta, mi ha tenuto ore… - dajempo : @violet_hq ronnie?? è l'unica amica che ho qui e le ho proposto infinite volte di uscire ma sua madre ha paura del c… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio l’ex Senago, il giallo del cadavere murato: condannata a 30 anni l’ex amante della vittima Corriere Milano