Oggi in tv, tutta la programmazione di sabato 28 novembre

sabato 28 novembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 va in onda la 1ª puntata della mini-serie Ottilie von Faber Castell – Una donna coraggiosa. Su Canale 5 sarà trasmessa la finale di Tu Si Que Vales. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 andrà in onda Ottilie von Faber Castell – Una donna coraggiosa. La mini-serie racconta la storia della baronessa che, a soli 19 anni, si ritrovò al timone dell'azienda di famiglia. Lo sceneggiato è tratto dalla storia vera di Ottilie e mostra la tenacia con la quale la giovane è riuscita a destreggiarsi in un mondo totalmente maschile. Rai 2 dedica la serata alle serie tv più seguite. A partire dalle 21.05, sarà trasmessa la puntata Hotel L.A. del telefilm S.W.A.T.. A seguire Fratelli, episodio ...

Ultime Notizie dalla rete : Oggi tutta Oggi in tv, tutta la programmazione di venerdì 27 novembre Thesocialpost.it Il calabrone asiatico minaccia il miele Dop

Emergenza vespa velutina (o calabrone asiatico che dir si voglia) in Lunigiana e in tutta la provincia di Massa Carrara. E questo mette a rischio l’unico miele Dop del mondo. La nostra provincia, infa ...

Roma, mamma positiva subito insieme con la neonata: «Possibile grazie al lavoro di squadra»

Per la prima volta in un ospedale della Capitale. Il neonatologo Vento: «Con un gruppo multidisciplinare, abbiamo costruito un percorso dedicato garantendo la massima sicurezza ai piccoli» ...

