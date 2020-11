Inter, Conte cerca la via: ansia, regali e tabù della società (Di venerdì 27 novembre 2020) Dov'è la strada maestra? La via di uscita da questo terreno improvvisamente sconnesso? Antonio Conte usciva a velocità dall'ultima curva della scorsa stagione, sembrava davanti a un rettilineo fatto ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 27 novembre 2020) Dov'è la strada maestra? La via di uscita da questo terreno improvvisamente sconnesso? Antoniousciva a velocità dall'ultima curvascorsa stagione, sembrava davanti a un rettilineo fatto ...

capuanogio : ?? #Conte, il percorso è finito. Adesso per coerenza servono le dimissioni #Inter #InterRealMadrid #UCL - FBiasin : L'#Inter è ancora in corsa: fine delle buone notizie. Il problema non sono le conferenze di #Conte, ma la squadra… - Sport_Mediaset : .@LapoDeCarlo1: 'Inter, è tutta colpa di Conte e Vidal' Siete d'accordo? #SportMediaset - passione_inter : VIDEO - Inter, fiducia a Conte. Gazzetta: “Ma il margine di errore si riduce” - - XanZah10 : RT @pisto_gol: L’Inter con il Real è stata un disastro ma una parte del tifo è autolesionista : negli ultimi 10 anni l’Inter ha cambiato 13… -