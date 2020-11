Finita la storia d’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: il post su Instagram (Di venerdì 27 novembre 2020) Arriva a sorpresa il post di Tina Cipollari, amatissima opinionista di Uomini e Donne, in cui annuncia una notizia che probabilmente nessuno si aspettava. La sua storia d’amore con Vincenzo Ferrara è arrivata al capolinea e i due hanno deciso di andare avanti per le proprie strade. Su Instagram Tina Cipollari dà la notizia ai suoi follower con poche parole: Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata. Credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, cosi? come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo e? Finita, percio?, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di ... Leggi su trendit (Di venerdì 27 novembre 2020) Arriva a sorpresa ildi, amatissima opinionista di Uomini e Donne, in cui annuncia una notizia che probabilmente nessuno si aspettava. La suaconè arrivata al capolinea e i due hanno deciso di andare avanti per le proprie strade. Sudà la notizia ai suoi follower con poche parole: Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata. Credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, cosi? come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me ee?, percio?, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di ...

