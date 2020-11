Covid, dall’ISS una buona notizia e un consiglio: a quanto è sceso l’RT (Di venerdì 27 novembre 2020) dall’ISS arriva una buona notizia legata alla pandemia di Covid: l’indice RT infatti è finalmente sceso. Nella bozza di report anche un consiglio. La seconda ondata dell’epidemia di Covid ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 27 novembre 2020)arriva unalegata alla pandemia di: l’indice RT infatti è finalmente. Nella bozza di report anche un. La seconda ondata dell’epidemia diha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Pediatri -Iss: 'sono stati 8 i decessi per #Covid-19 registrati nei bambini e nei ragazzi da 0 a 19 anni dall'inizio del… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Pediatri -Iss: 'sono stati 8 i decessi per #Covid-19 registrati nei bambini e nei ragazzi da 0 a 19 anni dall'inizio del… - pepesavino : RT @Agenzia_Ansa: #Pediatri -Iss: 'sono stati 8 i decessi per #Covid-19 registrati nei bambini e nei ragazzi da 0 a 19 anni dall'inizio del… - MutiCarla : RT @Agenzia_Ansa: #Pediatri -Iss: 'sono stati 8 i decessi per #Covid-19 registrati nei bambini e nei ragazzi da 0 a 19 anni dall'inizio del… - francang1950 : RT @Agenzia_Ansa: #Pediatri -Iss: 'sono stati 8 i decessi per #Covid-19 registrati nei bambini e nei ragazzi da 0 a 19 anni dall'inizio del… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dall’ISS Coronavirus, ultime notizie dall’Italia. Federazione medici lombardi: Regione incapace di analizzare situazione. Governo verso ok spostamenti tra comuni diversi dal 4 maggio, ma non tra regioni Il Sole 24 ORE