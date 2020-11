Covid, coprifuoco alle 22 anche a Natale: la conferma di Zampa (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Natale non sarà quello di sempre, questo è ormai assodato e confermato da ogni fronte. Il governo valuta però le misure da adottare durante le feste per limitare il rischio di una possibile nuova ondata a gennaio. I nodi sono i partecipanti al cenone e gli orari di apertura dei negozi. Le Regioni spingono affinché, almeno nel periodo natalizio, possano restare aperti la sera e chiusi il giorno, quando uffici e aziende sono a casa. Su una cosa sembrano essere tutti d’accordo: il coprifuoco alle 22 rimarrà anche alla vigilia di Natale e a Capodanno, rientra nei sacrifici chiesti dal premier Conte agli italiani. La conferma è arrivata anche dalla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, intervenuta a Radio Anch’io: “A ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 novembre 2020) Ilnon sarà quello di sempre, questo è ormai assodato eto da ogni fronte. Il governo valuta però le misure da adottare durante le feste per limitare il rischio di una possibile nuova ondata a gennaio. I nodi sono i partecipanti al cenone e gli orari di apertura dei negozi. Le Regioni spingono affinché, almeno nel periodo natalizio, possano restare aperti la sera e chiusi il giorno, quando uffici e aziende sono a casa. Su una cosa sembrano essere tutti d’accordo: il22 rimarràalla vigilia die a Capodanno, rientra nei sacrifici chiesti dal premier Conte agli italiani. Laè arrivatadalla sottosegretaria alla Salute Sandra, intervenuta a Radio Anch’io: “A ...

