Scadenze fiscali di dicembre 2020: date e adempimenti, salvo proroghe Ristori Quater (Di giovedì 26 novembre 2020) Scadenze fiscali in arrivo a dicembre 2020. Il mese di dicembre si caratterizza per la presenza in particolare di alcuni importanti adempimenti fiscali. Da subito si evidenzia l’appuntamento con il versamento della seconda rata dell’Imu, che quest’anno a seguito dell’emergenza sanitaria Covid ha portato alla cancellazione della rata per alcuni casi. Tra gli adempimenti da segnalare, vi è la trasmissione entro il 10 dicembre del modello 770/2020, adempimento previsto al 2 novembre, e slittato per opera del D.L. 137/2020. Entro il 10 è previsto il pagamento delle rate della “rottamazione-ter”, e del “saldo e stralcio”, scadute nel 2020 per non perdere i benefici della definizione ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 26 novembre 2020)in arrivo a. Il mese disi caratterizza per la presenza in particolare di alcuni importanti. Da subito si evidenzia l’appuntamento con il versamento della seconda rata dell’Imu, che quest’anno a seguito dell’emergenza sanitaria Covid ha portato alla cancellazione della rata per alcuni casi. Tra glida segnalare, vi è la trasmissione entro il 10del modello 770/, adempimento previsto al 2 novembre, e slittato per opera del D.L. 137/. Entro il 10 è previsto il pagamento delle rate della “rottamazione-ter”, e del “saldo e stralcio”, scadute nelper non perdere i benefici della definizione ...

