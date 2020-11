Per un Sistema sanitario nazionale all’avanguardia. Il web talk con il ministro Sileri (Di giovedì 26 novembre 2020) Il confronto fra i differenti stakeholder pubblici e privati della filiera (aziende, erogatori sanitari e sociosanitari), presenti in Task Force Italia, ha consentito di individuare alcuni interventi prioritari che saranno al centro della discussione con il vice ministro della Salute e che possono essere inseriti nell’agenda politica del governo, costituendo alcune proposte operative per l’impiego delle risorse provenienti dall’Europa. L’obiettivo è quello di avviare un percorso sostenibile di investimenti straordinari finalizzati a realizzare un Sistema sanitario nazionale universale all’avanguardia nei servizi e nelle competenze, vicino ai territori e ai cittadini, orientato alla ricerca e all’innovazione. La collaborazione tra i soggetti del Sistema è la chiave per disegnare nuovi ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 novembre 2020) Il confronto fra i differenti stakeholder pubblici e privati della filiera (aziende, erogatori sanitari e sociosanitari), presenti in Task Force Italia, ha consentito di individuare alcuni interventi prioritari che saranno al centro della discussione con il vicedella Salute e che possono essere inseriti nell’agenda politica del governo, costituendo alcune proposte operative per l’impiego delle risorse provenienti dall’Europa. L’obiettivo è quello di avviare un percorso sostenibile di investimenti straordinari finalizzati a realizzare ununiversalenei servizi e nelle competenze, vicino ai territori e ai cittadini, orientato alla ricerca e all’innovazione. La collaborazione tra i soggetti delè la chiave per disegnare nuovi ...

Ultime Notizie dalla rete : Per Sistema Scuola. Azzolina: In legge bilancio 60 mln per sistema 0-6 anni ilMetropolitano.it Coronavirus: epidemiologo Nicolucci, 'per 4 mln diabetici rischi raddoppiano'

Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - "La mortalità da Covid-19 fra i diabetici è doppia, così come è doppio il rischio di contrarre il virus nelle forme più gravi, perché le persone con tale patologia, ...

Al via la nuova piattaforma di Telemedicina della SirIn 40 centri italiani già' attivo l'“ambulatorio virtuale reumatologico

(Roma 26 novembre 2020) - Oggi la presentazione durante il 2° giorno del congresso nazionale della Società Scientifica Per la prima volta ...

