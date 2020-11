Il mondo piange la scomparsa di Maradona Se ne va a 60 anni il più grande di tutti

(Di giovedì 26 novembre 2020) Stavolta non ce l'ha fatta. E' morto Diego Armando. Ha subito un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l'intervento ...

Il mondo è in lutto e dalla terribile notizia, i social sono un continuo e inarrestabile susseguirsi di saluti, cordogli, manifestazioni di stima e d’affetto per il calciatore che ha scritto la storia ...Maradona è morto a 60 anni per una crisi respiratoria. La gloria, gli eccessi e la caduta: leader in campo e icona anche dopo il ritiro ...