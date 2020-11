Élite 4 di Netflix: spunta un video rubato dal dietro le quinte (Di giovedì 26 novembre 2020) Le riprese della quarta stagione di Elite continuano senza sosta (dopo lo stop causato dalla positività al Covid-19 dell’attore che interpreta Samuel) e proprio in questi giorni è trapelata online una scena estrapolata dal dietro le quinte. Nella scena incriminata si vedono le due new entry, Carla Diaz e Andrés Velencoso, che bisticciano e urlano e proprio sul finale lui le tira uno schiaffone in pieno viso. Come si può notare nel video, la stessa scena viene poi ripresa da più angolazioni diverse. Élite 4, ecco il video rubato dal dietro le quinte NEWS – POSIBLE SPOILER – Así es como se viven las grabaciones de la 4T de #EliteNetflix Los nuevos actores de la trama: Andrés Velencoso y Carla Diaz protagonizan la polémica escena muy ... Leggi su biccy (Di giovedì 26 novembre 2020) Le riprese della quarta stagione di Elite continuano senza sosta (dopo lo stop causato dalla positività al Covid-19 dell’attore che interpreta Samuel) e proprio in questi giorni è trapelata online una scena estrapolata dalle. Nella scena incriminata si vedono le due new entry, Carla Diaz e Andrés Velencoso, che bisticciano e urlano e proprio sul finale lui le tira uno schiaffone in pieno viso. Come si può notare nel, la stessa scena viene poi ripresa da più angolazioni diverse.4, ecco ildalleNEWS – POSIBLE SPOILER – Así es como se viven las grabaciones de la 4T de #EliteLos nuevos actores de la trama: Andrés Velencoso y Carla Diaz protagonizan la polémica escena muy ...

