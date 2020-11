Covid-19, positivi il principe svedese Carl Philip e la moglie (Di giovedì 26 novembre 2020) Il principe svedese Carl Philip, 41 anni e la moglie, la principessa Sofia, 35, sono risultati positivi al coronavirus e sono ora in isolamento. Stando a quanto precisato in un comunicato diffuso dal palazzo reale, la coppia "ha lievi sintomi influenzali" e si sta curando a casa a Stoccolma. Il re Carl XVI Gustaf e la regina Queen Silvia, così come la principessa Victoria e il marito, il principe Daniel, saranno sottoposti a test, si precisa nella nota. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 26 novembre 2020) Il, 41 anni e la, lassa Sofia, 35, sono risultatial coronavirus e sono ora in isolamento. Stando a quanto precisato in un comunicato diffuso dal palazzo reale, la coppia "ha lievi sintomi influenzali" e si sta curando a casa a Stoccolma. Il reXVI Gustaf e la regina Queen Silvia, così come lassa Victoria e il marito, ilDaniel, saranno sottoposti a test, si precisa nella nota.

RegLombardia : #LNews Scendono i ricoveri (-246) e aumentano significativamente i guariti/dimessi (+15.749). Il numero dei tampo… - SkyTG24 : Secondo uno studio i cani anti #Covid_19 avrebbero “un’affidabilità del 95 per cento, superiore ai tamponi molecola… - RegLombardia : #LNews Diminuisce il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi (-32), i tamponi effettuati sono 37.595 e 7.45… - LIDAMUGNAI : RT @intoscana: #coronavirus #Toscana Sono 1.351 i positivi in più. I tamponi eseguiti sono 16.999 in più rispetto a ieri (+2.623 tamponi an… - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Covid, nel Pisano altri 5 morti e 187 positivi -