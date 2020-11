Vaccino, non sarà un “liberi tutti”. Il monito della Capua: “Ti puoi infettare lo stesso” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono parole che hanno messo in agitazione il mondo scientifico quelle pronunciate dalla virologa Ilaria Capua. Il tema è quello già affrontato negli ultimi giorni da Andrea Crisanti, medico controcorrente: il Vaccino. Secondo la professoressa Capua, anche chi si vaccina può infettarsi comunque e trasmettere la malattia. Ilaria Capua sul Vaccino: “Chi lo assume, può L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono parole che hanno messo in agitazione il mondo scientifico quelle pronunciate dalla virologa Ilaria. Il tema è quello già affrontato negli ultimi giorni da Andrea Crisanti, medico controcorrente: il. Secondo la professoressa, anche chi si vaccina può infettarsi comunque e trasmettere la malattia. Ilariasul: “Chi lo assume, può L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

borghi_claudio : Qui stanno tentando di farmi diventare no vax. Ma che cavolo vuol dire 'se un vaccino non basta te ne faccio due'?… - GassmanGassmann : Una volta fatto il vaccino, darei una tessera che lo testimoni. Chi non vuole farselo non entra in: ristoranti,bar,… - HuffPostItalia : 'Non possiamo dire che il vaccino non avrà effetti fra 10 anni' - arturo_bastia : RT @MassimoGalli51: Leggo che avrei detto che non possono essere esclusi effetti indesiderati dei vaccini a dieci anni. Se ci si fosse sof… - fabiofilo : RT @GassmanGassmann: Una volta fatto il vaccino, darei una tessera che lo testimoni. Chi non vuole farselo non entra in: ristoranti,bar, ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino non L'Oms vuole imporci il vaccino: "Non escludo sia obbligatorio" ilGiornale.it Speranza: “Presenterò il piano vaccini. Sconfiggeremo il Covid con la ricerca”

“non possiamo abbassare la guardia e permetterci leggerezze. La partita è ancora molto dura, ma stiamo percorrendo la strada nella direzione giusta, senza commettere leggerezze e fughe in avanti“. A ...

Rendere obbligatorio il vaccino anti Covid? Ci sono alcuni "pro", ma anche molti "contro"

Egregio direttore, nel nostro paese lo stato ha l'obbligo giuridico, oltreché morale, di assicurare le migliori cure possibili per la salute dei cittadini. In tempo di pandemia ...

“non possiamo abbassare la guardia e permetterci leggerezze. La partita è ancora molto dura, ma stiamo percorrendo la strada nella direzione giusta, senza commettere leggerezze e fughe in avanti“. A ...Egregio direttore, nel nostro paese lo stato ha l'obbligo giuridico, oltreché morale, di assicurare le migliori cure possibili per la salute dei cittadini. In tempo di pandemia ...