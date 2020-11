Oroscopo 26 novembre 2020 | i pronostici di domani

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ci ritroviamo per considerare quello che si muove in cielo, in prospettiva pensando alla prossima giornata. Scopriamo che cosa succede con il nuovodi. A seguire idi, 26, con le differenze fino alle ultime previsioni.26: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro26: Ariete Qualcosa che prima non tornava funziona all’improvviso perfettamente, ma non cercare di capire come. Ti legherai solo a nodi.26: Toro Non è facile passare da un pesce grande in uno stagno piccolo a un pesce piccolo in uno grande. Essere trattati come persone basse sul totem richiede un po ‘di tempo per ...