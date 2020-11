Meloni,sì scostamento se governo accetta nostre proposte (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA, 25 NOV - "Questo è il quarto scostamento e il centrodestra ha già votato si almeno due volte. Oggi siamo in una posizione più guardinga perchè questi soldi sono stati dilapidati. La proposta che ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA, 25 NOV - "Questo è il quartoe il centrodestra ha già votato si almeno due volte. Oggi siamo in una posizione più guardinga perchè questi soldi sono stati dilapidati. La proposta che ...

Agenpress : Bilancio. Incontro Salvini, Berlusconi e Meloni per voto comune su scostamento - e_pelos : RT @ultimenotizie: #Salvini: 'Stiamo lavorando per una posizione comune, per un voto comune, a partire dallo scostamento, perché uniti si v… - Rolfi39 : RT @Cartabiancarai3: #Bersani: 'Lo scostamento di bilancio servirà probabilmente a rinviare le scadenze fiscali. La domanda non è se Berlus… - Giagaro : RT @Cartabiancarai3: #Bersani: 'Lo scostamento di bilancio servirà probabilmente a rinviare le scadenze fiscali. La domanda non è se Berlus… - fabrizios79 : RT @Cartabiancarai3: #Bersani: 'Lo scostamento di bilancio servirà probabilmente a rinviare le scadenze fiscali. La domanda non è se Berlus… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni scostamento Meloni,sì scostamento se governo accetta nostre proposte - Ultima Ora Agenzia ANSA CORONAVIRUS | Faraone (Iv): “Vaccino sia obbligatorio e gratuito”

“Bisogna coinvolgere l’esercito per un grandissimo piano di vaccinazione. I no vax se ne facciano una ragione. Per renderli gratuiti servirebbero risorse ...

Meloni,sì scostamento se governo accetta nostre proposte

"Questo è il quarto scostamento e il centrodestra ha già votato si almeno due volte. Oggi siamo in una posizione più guardinga perchè questi soldi sono stati dilapidati. (ANSA) ...

“Bisogna coinvolgere l’esercito per un grandissimo piano di vaccinazione. I no vax se ne facciano una ragione. Per renderli gratuiti servirebbero risorse ..."Questo è il quarto scostamento e il centrodestra ha già votato si almeno due volte. Oggi siamo in una posizione più guardinga perchè questi soldi sono stati dilapidati. (ANSA) ...