Maradona, a Napoli veglia funebre sotto murales Diego (Di mercoledì 25 novembre 2020) A Napoli il ricordo di Diego Armando Maradona nella piazza ai Quartieri Spagnoli che ospita sulla facciata di un edificio il suo murales. Bandierine, lumini accesi, e cori che omaggiano il Pibe de Oro appena scomparso. fpr/gm su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ail ricordo diArmandonella piazza ai Quartieri Spagnoli che ospita sulla facciata di un edificio il suo. Bandierine, lumini accesi, e cori che omaggiano il Pibe de Oro appena scomparso. fpr/gm su Il Corriere della Città.

demagistris : È morto Diego Armando Maradona,il più immenso calciatore di tutti i tempi.Diego ha fatto sognare il nostro popolo,h… - virginiaraggi : A modo suo ha fatto una piccola rivoluzione, non solo nel calcio, a Napoli, in Argentina o nei posti più disparati… - fanpage : 'Voglio diventare l’idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io a Buenos Aires' Ciao Diego… - pasqualecaso92 : RT @GiuseppeFalcao: L’immagine di Diego con mio padre dopo un Napoli-Roma, rappresenta un pezzo di storia. Rappresenta il Calcio. Quello v… - mimmo_elia69 : RT @Aba_Tweet: In fondo a una giornata di dolore, da tifoso del #Napoli volevo fare i complimenti alla #Juventus, che ha ricordato #Maradon… -