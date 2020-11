E’ morto il fratello di Iva Zanicchi: aveva contratto il Covid (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il fratello di Iva Zanicchi è morto: aveva il Covid e come diceva sua sorella proprio negli ultimi giorni aveva anche un problema di salute Il fratello di Iva Zanicchi, risultato nei giorni scorsi positivo al Covid, è morto. La notizia è proprio di qualche minuto fa. La cantante ne ha dato l’annuncio sul proprio profilo Instagram. Poche parole, ma molto commoventi: “Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio”. Proprio ultimamente la cantante, in un video, aveva dichiarato che i suoi fratelli erano ancora positivi al Coronavirus. Ricordiamo, a tal proposito, che anche lei ne è stata affetta. Adesso, dopo qualche giorno, la tragica notizia. Iva ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ildi Ivaile come diceva sua sorella proprio negli ultimi giornianche un problema di salute Ildi Iva, risultato nei giorni scorsi positivo al, è. La notizia è proprio di qualche minuto fa. La cantante ne ha dato l’annuncio sul proprio profilo Instagram. Poche parole, ma molto commoventi: “Ciaomio, ti ho amato come un figlio”. Proprio ultimamente la cantante, in un video,dichiarato che i suoi fratelli erano ancora positivi al Coronavirus. Ricordiamo, a tal proposito, che anche lei ne è stata affetta. Adesso, dopo qualche giorno, la tragica notizia. Iva ...

