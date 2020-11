Dinamo Kiev, Lucescu: “In un girone con Barcellona e Juventus non avevamo chance” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il tecnico della Dinamo Kiev Mircea Lucescu ha parlato dopo la sconfitta in Champions League contro il Barcellona, che ha spento definitivamente le speranze degli ucraini di passare il turno: “Nel primo tempo non siamo andati male, con un po’ più di fortuna avremmo persino potuto trovare la via del gol. Poi il Barcellona è salito in cattedra ed ha mostrato tutta la sua classe, meritando la vittoria. Erano davvero dinamici e fermarli era impossibile. Tuttavia, fin dal sorteggio sapevamo che il nostro reale obiettivo era l’Europa League. In un girone con Barcellona e Juventus le nostre possibilità erano molto ridotte“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il tecnico dellaMirceaha parlato dopo la sconfitta in Champions League contro il, che ha spento definitivamente le speranze degli ucraini di passare il turno: “Nel primo tempo non siamo andati male, con un po’ più di fortuna avremmo persino potuto trovare la via del gol. Poi ilè salito in cattedra ed ha mostrato tutta la sua classe, meritando la vittoria. Erano davvero dinamici e fermarli era impossibile. Tuttavia, fin dal sorteggio sapevamo che il nostro reale obiettivo era l’Europa League. In unconle nostre possibilità erano molto ridotte“. SportFace.

