Diego Armando Maradona è morto | il calciatore più forte di sempre aveva 60 anni

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 25 novembre 2020). L’annuncio della scomparsa del miglioredi tutti i tempi arriva come un fulmine a ciel sereno, dopo che nei giorni scorsi la leggenda del pallonesuperato in maniera brillante un’operazione al cervello. Secondo le prime informazioni che arrivano dai media argentini, la morte diè dipesa da un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava nella sua casa di Tigres. Come si apprende da El Clarin, presso l’abitazione del Pibe de Oro sono poi arrivate tre ambulanze ma per il campionissimo del Napoli e della Nazionale argentina non ci sarebbe stato più nulla da fare. La recente operazione alla testa La notizia della morte diall’età di 60 ...