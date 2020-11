Diego Armando Maradona è morto a 60 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Era una leggenda del calcio argentino e internazionale.è volato via oggi all’età di 60per arresto cardiaco, secondo quanto riportato dai principali quotidiani argentini Clarin e La Nacion. “Ho due sogni: competere nel Mondiale e vincerlo“, disse il giovane, intervistato dalla televisione argentina a soli dodici. Scomparso a Buenos Aires quando aveva appena festeggiato il suo sessantesimo compleanno ed era allenatore del Gimnasia la Plata, nel 1986, in Messico, durante un Mondiale ad alta quota. Con l’Argentina è stato decisivo dieci volte (cinque gol e assist) in sette incontri. Ma è soprattutto la sua partita contro l’Inghilterra, nei quarti di finale, a forgiare la sua leggenda. In questo duello reso caldo dallo ...