Borse 25 novembre | i mercati europei aprono in rialzo

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 25 novembre 2020)25, iin. Milano invariata, ‘Maglia Rosa’ in Europa è Francoforte. MILANO –25. Dopo la spinta arrivata dagli Stati Uniti, i listini sembrano tirare il fiato in questa terza seduta settimanale. Le notizie che arrivano dagli Usa fanno guardare con fiducia al futuro, ma l’emergenza coronavirus rischia di continuare a pesare sui25, Piazza Affari apre inLa spinta di Wall Street ha consentito aiasiatici di chiudere nella maggior parte in positivo. Tokyo e Hong Kong hanno guadagnato rispettivamente lo 0,5% e lo 0,18%. In rosso Shanghai (-1,1%). In Europa tira fiato Milano con una ...