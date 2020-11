Beyond Meat è da acquistare o vendere a dicembre? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le azioni Beyond Meat (NASDAQ: BYND) si sono indebolite passando da 175$ a 110$ in meno di tre settimane e il prezzo attuale è di circa 142$. Beyond Meat ha trovato un forte supporto sopra i 120$, ma questo titolo probabilmente non ha molto potenziale di rialzo, secondo gli analisti. Analisi fondamentale: Beyond Meat riporta un significativo rallentamento nella sua attività di ristorazione Beyond Meat è un produttore con sede a Los Angeles di sostituti della carne a base vegetale con prodotti progettati per emulare salsicce di pollo, manzo e maiale. Beyond Meat ha ricevuto una spinta più forte in Asia e la società ha lanciato la carne di maiale macinata a base vegetale in Cina. All’inizio, i prodotti saranno ... Leggi su invezz (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le azioni(NASDAQ: BYND) si sono indebolite passando da 175$ a 110$ in meno di tre settimane e il prezzo attuale è di circa 142$.ha trovato un forte supporto sopra i 120$, ma questo titolo probabilmente non ha molto potenziale di rialzo, secondo gli analisti. Analisi fondamentale:riporta un significativo rallentamento nella sua attività di ristorazioneè un produttore con sede a Los Angeles di sostituti della carne a base vegetale con prodotti progettati per emulare salsicce di pollo, manzo e maiale.ha ricevuto una spinta più forte in Asia e la società ha lanciato la carne di maiale macinata a base vegetale in Cina. All’inizio, i prodotti saranno ...

nebbiafatata : RT @EssereAnimali: ???? Auguri a @LeoDiCaprio! Grande attore, ambientalista e attivista, ha donato milioni per progetti a tutela della fauna… - CentralChartsIT : $BYND #BEYONDMEAT - Giornaliero: BEYOND MEAT INC. presenta una tendenza ribassista molto forte. I trader potrebbero… - Romia_IA : $BYND #BEYONDMEAT - Giornaliero: BEYOND MEAT INC. presenta una tendenza ribassista molto forte. I trader potrebbero… - Viveredidividen : ?? Nuovo Podcast! 'INVESTIRE IN BEYOND MEAT l'azienda produttrice dell'alternativa vegetariana alla carne' su… - Csilhev : @CumaKratos Beyond Meat ? ?? (vegano porsiacaso) ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Beyond Meat Beyond Meat: in arrivo due nuove versioni del celebre burger senza carne; ecco perché Osservatorio VeganOK Beyon Meat lancia in Cina “Beyond Pork”, la finta carne macinata di maiale a base vegetale

Beyond Meat sta per lanciare in Cina una novità. Si tratta del Beyond pork, 100% vegetale al sapore di carne di maiale ...

Beyond Meat in rally al Nasdaq su lancio Beyond Pork in Cina

Beyond Meat ha chiuso in rally del 3,16% mercoledì al Nasdaq (in una seduta di netta frenata per Wall Street), dopo che il pioniere della “carne vegetale” ha lanciato Beyond Pork, il primo prodotto sv ...

Beyond Meat sta per lanciare in Cina una novità. Si tratta del Beyond pork, 100% vegetale al sapore di carne di maiale ...Beyond Meat ha chiuso in rally del 3,16% mercoledì al Nasdaq (in una seduta di netta frenata per Wall Street), dopo che il pioniere della “carne vegetale” ha lanciato Beyond Pork, il primo prodotto sv ...