Spazzolini da denti elettrici Oclean X-pro

SHENZHEN, China, 23 novembre 2020 /PRNewswire/



Con la crescita dell'Internet delle cose, stanno emergendo nuovi modi di vivere che consentono agli utenti di interagire con i dispositivi abilitati a Internet e le applicazioni intelligenti. Dai telefoni cellulari, ai dispositivi indossabili, agli elettrodomestici, tutto ha un elemento intelligente. Gli Spazzolini da denti elettrici non fanno eccezione. Quest'anno, uno spazzolino elettrico intelligente chiamato Oclean X Pro. Lo schermo tattile è incorporato nel corpo dello spazzolino. Il look semplice e il design audace hanno portato il marchio di Spazzolini da denti elettrici Oclean all'attenzione del pubblico. L'Oclean Xpro - uno spazzolino elettrico sonico intelligente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) SHENZHEN, China, 23 novembre 2020 /PRNewswire/Con la crescita dell'Internet delle cose, stanno emergendo nuovi modi di vivere che consentono agli utenti di interagire con i dispositivi abilitati a Internet e le applicazioni intelligenti. Dai telefoni cellulari, ai dispositivi indossabili, agli elettrodomestici, tutto ha un elemento intelligente. Glidanon fanno eccezione. Quest'anno, uno spazzolino elettrico intelligente chiamatoX Pro. Lo schermo tattile è incorporato nel corpo dello spazzolino. Il look semplice e il design audace hanno portato il marchio didaall'attenzione del pubblico. L'Xpro - uno spazzolino elettrico sonico intelligente ...

Supportato da HUAWEI HiLink, lo spazzolino Lebooo Smart Sonic si distingue sul mercato ... utente per garantire la migliore esperienza possibile durante la pulizia dei denti. Lebooo Smart Sonic è ...

Per una corretta igiene orale è importante che i bambini imparino a lavarsi i denti fin da piccoli, acquisendo dimestichezza con spazzolino, dentifricio e filo interdentale. Le linee guida del Ministe ...

