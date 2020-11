LIVE – Spal-Monza 2-0, Coppa Italia 2020/2021: quarto turno (DIRETTA) (Di martedì 24 novembre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Spal-Monza, match del quarto turno di Coppa Italia 2020/2021. Fischio d’inizio alle 14:30 di martedì 24 novembre con le due squadre a caccia del pass per il prossimo turno. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale aggiornata in tempo reale. IL TABELLONE DEGLI OTTAVI IL REGOLAMENTO DI Spal-Monza AGGIORNA LA DIRETTA Spal-Monza 2-0 (Paloschi 62?, Brignola 75?) 90’+ 3?- Finisce qui! la Spal batte 2 a 0 il Monza grazie alle reti di Paloschi e Brignola 90?- Saranno 3? di recupero 89?- Conclusione ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match deldi. Fischio d’inizio alle 14:30 di martedì 24 novembre con le due squadre a caccia del pass per il prossimo. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti? Scopriamolo insieme con unatestuale aggiornata in tempo reale. IL TABELLONE DEGLI OTTAVI IL REGOLAMENTO DIAGGIORNA LA2-0 (Paloschi 62?, Brignola 75?) 90’+ 3?- Finisce qui! labatte 2 a 0 ilgrazie alle reti di Paloschi e Brignola 90?- Saranno 3? di recupero 89?- Conclusione ...

SportsL78859400 : Spal VS Monza || Coppa Italia LIVE STREAM Venue: Stadio Paolo Mazza (Ferrara) wacth live - sportli26181512 : Coppa Italia, al via il quarto turno: Spal-Monza LIVE: Spal-Monza, oggi alle 14.30, inaugura il quarto turno di Cop… - cops27mb1 : Diretta Live Spal-Monza (mar 24/11, ore 14:30), le probabili formazioni: Marino con una coppia da A, formazione riv… - sportli26181512 : Diretta #CoppaItalia Spal-Monza alle 14.30. Probabili formazioni, dove vederla in tv: Segui live su… - infoitsport : Diretta Live Spal-Monza (mar 24/11, ore 14:30): tra i 23 convocati per Ferrara non figurano sei atleti, Brocchi non… -