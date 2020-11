In Europa lo stop allo sci non piace a tutti. L’Austria punta i piedi: «Vogliamo i ristori». La situazione dalla Francia alla Slovenia (Di martedì 24 novembre 2020) Lo stop allo sci non solo agita il governo, ma inizia a causare i primi screzi anche in Europa, dove le posizioni non sono del tutto allineate. Il premier Giuseppe Conte, dopo avere annunciato ieri che fino alla fine di gennaio impianti di collegamento e piste da sci resteranno chiusi nell’ambito delle misure anti-Covid, oggi ha fatto sapere di avere sentito la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con l’obiettivo di coordinare le chiusure a livello Ue: «Abbiamo discusso anche del coordinamento europeo delle misure sanitarie sul Covid-19 in occasione del periodo natalizio», ha detto Conte. Coronavirus, ecco le regole per gli impianti sciistici. Piste chiuse nelle zone rosse, funivie al 50% e limiti agli skipass in quelle arancioni Sulla questione, però, i Paesi europei non sembrano essere ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) Losci non solo agita il governo, ma inizia a causare i primi screzi anche in, dove le posizioni non sono del tutto allineate. Il premier Giuseppe Conte, dopo avere annunciato ieri che finofine di gennaio impianti di collegamento e piste da sci resteranno chiusi nell’ambito delle misure anti-Covid, oggi ha fatto sapere di avere sentito la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con l’obiettivo di coordinare le chiusure a livello Ue: «Abbiamo discusso anche del coordinamento europeo delle misure sanitarie sul Covid-19 in occasione del periodo natalizio», ha detto Conte. Coronavirus, ecco le regole per gli impianti sciistici. Piste chiuse nelle zone rosse, funivie al 50% e limiti agli skipass in quelle arancioni Sulla questione, però, i Paesi europei non sembrano essere ...

Sci e feste di Natale, l'Europa cerca l'accordo

Ma l'ipotesi di uno stop allo sci in Ue fino alla fine di gennaio non vede il favore di tutti i Paesi. "Se l'Europa vuole fermare lo sci, allora ci risarcisca", attacca Gernot Bluemel, ministro delle ...

