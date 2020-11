Conte | Il Real è una finale Messi | il City ci crede

(Di martedì 24 novembre 2020) ROMA - "Per noi rappresenta una, dopo le prime tre gare non abbiamo tante vie di scampo" . Il tecnico dell'Inter Antoniopresenta così la sfida contro ilMadrid di Champions League . ...

Antonio Conte ha presentato Inter-Real Madrid di Champions come una finale: per i nerazzurri è fondamentale vincere ...MILANO (ITALPRESS) – “Sicuramente per noi rappresenta una finale. Dopo la sconfitta di Madrid e dopo i due pareggi precedenti non abbiamo tante vie di scampo”. Antonio Conte non ci gira troppo intorno ...