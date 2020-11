Claudio Marchisio: "Fare sesso non è un reato, neanche per le maestre. Lei è innocente. Lui criminale e stronzo" (Di martedì 24 novembre 2020) “Fare sesso non è un reato, neanche per le maestre. Lei è innocente. Lui criminale e stronzo”. Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Claudio Marchisio ha preso le difese della maestra d’asilo di Torino, licenziata dalla scuola dopo che il suo ex ha diffuso un video intimo online. Marchisio compare in compagnia della moglie Roberta Sinopoli, in uno scatto in bianco e nero accompagnato dall’hashtag #revengeporn. “Giusto per chiarire la questione”, scrive, ”‘Il video hard della maestra’ in realtà si chiama revenge porn. Il revenge porn è un reato, oltre che una terribile violenza. Fare sesso non è un reato ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) “non è unper le. Lei è. Lui”. Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram,ha preso le difese della maestra d’asilo di Torino, licenziata dalla scuola dopo che il suo ex ha diffuso un video intimo online.compare in compagnia della moglie Roberta Sinopoli, in uno scatto in bianco e nero accompagnato dall’hashtag #revengeporn. “Giusto per chiarire la questione”, scrive, ”‘Il video hard della maestra’ in realtà si chiama revenge porn. Il revenge porn è un, oltre che una terribile violenza.non è un...

Fracru2 : RT @HuffPostItalia: Claudio Marchisio: 'Fare sesso non è un reato, neanche per le maestre. Lei è innocente. Lui criminale e stronzo' https:… - GiuliaTempesta : Più che continuare a prendercela con Vittorio #Feltri e le idiozie che scrive sul suo giornale (che sì hanno davver… - scarabellimauro : RT @HuffPostItalia: Claudio Marchisio: 'Fare sesso non è un reato, neanche per le maestre. Lei è innocente. Lui criminale e stronzo' https:… - EugenioCardi : RT @HuffPostItalia: Claudio Marchisio: 'Fare sesso non è un reato, neanche per le maestre. Lei è innocente. Lui criminale e stronzo' https:… - LaskaJuventus : RT @HuffPostItalia: Claudio Marchisio: 'Fare sesso non è un reato, neanche per le maestre. Lei è innocente. Lui criminale e stronzo' https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Marchisio Claudio Marchisio: «Come ho imparato a non vincere» Vanity Fair Italia Maestra licenziata, Claudio Marchisio: «E’ revenge porn: lei è innocente, lui un criminale»

Con una foto in bianco e nero insieme alla moglie Roberta Sinopoli e un post in cui esordisce scrivendo «Giusto per chiarire la questione» anche l’ex calciatore Claudio Marchisio interviene sul caso ...

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE: AL VIA LA 24ª EDIZIONE

“Cambia la forma, non la sostanza” della 24esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: quest’anno, dal 21 novembre all’8 dicembre ...

Con una foto in bianco e nero insieme alla moglie Roberta Sinopoli e un post in cui esordisce scrivendo «Giusto per chiarire la questione» anche l’ex calciatore Claudio Marchisio interviene sul caso ...“Cambia la forma, non la sostanza” della 24esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: quest’anno, dal 21 novembre all’8 dicembre ...