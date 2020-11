Champions League | la Lazio batte lo Zenit e vede gli ottavi La Juve piega il Ferencvaros e si qualifica

Leggi su itasportpress

(Di martedì 24 novembre 2020)NTUS-La squadra di Pirlo cerca conferme dopo la buona prova mostrata contro il Cagliari nell'ultima gara di campionato. Eppure l'inizio di gara non rispetta totalmente le attese, perchè ilprova a giocarsela e al primo affondo trova la rete del vantaggio con Uzuni. Ci pensa il solito Cristiano Ronaldo a riportare tranquillità con il gol dell'1-1. Lanella ripresa non riesce a sfondare e gli ungheresi strappano il pari allo Stadium. Serve il solito Morata che al 90esimo segna il 2-1 finale per lantus e spedisce i bianconeri aglicon due turni d'anticipo.I biancocelesti partono fortissimo e si portano avanti dopo tre minuti di gioco grazie al solito Ciro Immobile, ma a regalare spettacolo è un ...