Video l'Eredità 23 novembre 2020: Massimo Cannoletta

l'Eredità di lunedì 23 novembre 2020. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l'Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi ancora una volta campione del programma, è Massimo Cannoletta di Lecce. Massimo è divulgatore in campo storico-artistico e ha fatto due volte il giro del mondo per lavoro. Al suo dodicesimo tentativo non è riuscito a indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva 42.500 euro. Il suo montepremi totale rimane quindi a 130mila euro. Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00

