Lutto per Kate Middleton e il Principe William: “Ci mancherà tantissimo” (Di lunedì 23 novembre 2020) Sul profilo ufficiale di Kate Middleton e del Principe William una notizia ha spiazzato quel popolo che da anni segue e supporta la coppia britannica. Di recente i futuri sovrani d’Inghilterra hanno perso il loro amato cane Lupo. Per tanto tempo ha vissuto insieme ai coniugi ed è stato tuttavia protagonista di altrettanti momenti importanti della loro vita. Sul profilo Instagram di Buckingham Palace la notizia della morte di Lupo ha rattristato tutti, colpendo visibilmente l’intera famiglia reale. “Purtroppo lo scorso fine settimana è morto il nostro caro cane, Lupo. È stato al centro della nostra famiglia da nove anni e ci mancherà tantissimo.” Il cocker spaniel è entrato nella casa reale per la prima volta nel Dicembre del 2009 integrandosi perfettamente tra i componenti della Royal Family, i quali ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 23 novembre 2020) Sul profilo ufficiale die deluna notizia ha spiazzato quel popolo che da anni segue e supporta la coppia britannica. Di recente i futuri sovrani d’Inghilterra hanno perso il loro amato cane Lupo. Per tanto tempo ha vissuto insieme ai coniugi ed è stato tuttavia protagonista di altrettanti momenti importanti della loro vita. Sul profilo Instagram di Buckingham Palace la notizia della morte di Lupo ha rattristato tutti, colpendo visibilmente l’intera famiglia reale. “Purtroppo lo scorso fine settimana è morto il nostro caro cane, Lupo. È stato al centro della nostra famiglia da nove anni e citantissimo.” Il cocker spaniel è entrato nella casa reale per la prima volta nel Dicembre del 2009 integrandosi perfettamente tra i componenti della Royal Family, i quali ...

newsbiella : Dal Nord Ovest - Lutto a Vercelli per la 62enne Maria Grazia Fassone - ANSA_Lifestyle : L’addio a #BeppeModenese, che ebbe un ruolo fondamentale nel lanciare #Milano come capitale mondiale del fashion al… - planetayn : in questi 3 giorni mi stanno unfollowando in molti solo perché sono poco attiva, scusate eh se ho subito un lutto g… - alessshandra : Correvano tutti ma per dove? Meta non c'era ma per tutti: solo fuggire, fuggire dal mostro che ghermiva le speranze… - TinaSolla94 : Sono in lutto, mio padre non prende più la Stelvio perchè non si può fare autocarro per la ditta, perciò ha dovuto… -