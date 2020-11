Lazio-Zenit | Semak | “Immobile avrà un grande peso | ma noi faremo la nostra partita”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) Nella serata di domani laaffronterà lonella quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021 in un match che i russi sarà da dentro o fuori. Lo stesso tecnico del club di San Pietroburgo, Sergej, ha parlato di crocevia stagionale, soffermandosi anche sulla possibile formazione che schiererà in campo: “Non pensiamo ad altri impegni, per noi conta solo la gara di domani. Siamo concentrati sulla. In primis la mia fonte d’ispirazione è stato Spalletti: ci ho giocato alloe sono stato un suo collaboratore. Capello lo ricordo con piacere, è stato un onore per me averlo al mio fianco. Siamo dispiaciuti che alcuni giocatori li abbiamo visti solo oggi., poi, ha fatto il punto sulla situazione relativa agli infortunati: “Chi è rimasto in ...