Incidente ‘acrobatico’ a Ladispoli | auto si ribalta più volte in strada

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 23 novembre 2020) Bruttodove nel pomeriggio, intorno alle 17.40, un’è finita colrsi in mezzo alla carreggiata, su via Roma. L’“acrobatico”, e fortunatamente senza feriti, ha coinvolto una solavettura. Il conducente dell’, una Ford Ka di colore azzurro, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo per motivi ancora in fase di accertamento. L’ha iniziato arsi diverse, finendo poi “a testa in giù” nei pressi di piazza Domitilla. «Sembrava la scena di un film», raccontano increduli alcuni testimoni. Il conducente dell’è uscito miracolosamente illeso dalla vettura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di ...