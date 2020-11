Grey’s Anatomy 16 su La7 stasera la puntata dell’addio di Karev | lunedì 23 novembre

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 23 novembre 2020)16 le puntate su La723in prima tv in chiaro, anticipazioni e trame due episodi. Prosegue l’appuntamento con16 su La7,23due nuovi episodi in prima tv in chiaro (e in seconda serata due episodi di Private Practice). La stagione 16 ha solo 21 episodi rispetto ai 25 previsti, 4 episodi infatti non sono stati mai realizzati per colpa del lockdown.su La7 in onda l’episodio con cui è stata chiusa la storia di Alexdopo che l’attore Justin Chambers ha deciso improvvisamente di lasciare la serie.è stato rinnovato per una stagione 17 iniziata su ABC (e dal 25/11 su Fox in Italia) insieme al suo ...