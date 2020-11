Globe Soccer Awards, i candidati e i nuovi premi (Di lunedì 23 novembre 2020) A Dubai si assegna il Globe Soccer Awards, per premiare i protagonisti dell’anno. Riconoscimenti anche per i migliori del secolo: i candidati Sta per scattare l’ora dei premi del Globe Soccer Awards, riconoscimenti per i migliori giocatori dell’anno. Quest’anno però a Dubai ci saranno ulteriori premi per i giocatori, allenatori e dirigenti del secolo, oltre le squadre. Quindi i topo degli ultimi venti anni. Messi e Ronaldo presenti in entrambe le categorie. MIGLIORE GIOCATORE DELL’ANNO Cristiano RONALDO (Juventus) Robert LEWANDOWSKI (Bayern Monaco) Lionel MESSI (Barcellona) Sadio MANE’ (Liverpool) Serge GNABRY (Bayern Monaco) Ciro IMMOBILE (Lazio) MARQUINHOS (Psg) Karim BENZEMA (Real Madrid) MIGLIOR ALLENATORE ... Leggi su zon (Di lunedì 23 novembre 2020) A Dubai si assegna il, perare i protagonisti dell’anno. Riconoscimenti anche per i migliori del secolo: iSta per scattare l’ora deidel, riconoscimenti per i migliori giocatori dell’anno. Quest’anno però a Dubai ci saranno ulterioriper i giocatori, allenatori e dirigenti del secolo, oltre le squadre. Quindi i topo degli ultimi venti anni. Messi e Ronaldo presenti in entrambe le categorie. MIGLIORE GIOCATORE DELL’ANNO Cristiano RONALDO (Juventus) Robert LEWANDOWSKI (Bayern Monaco) Lionel MESSI (Barcellona) Sadio MANE’ (Liverpool) Serge GNABRY (Bayern Monaco) Ciro IMMOBILE (Lazio) MARQUINHOS (Psg) Karim BENZEMA (Real Madrid) MIGLIOR ALLENATORE ...

OfficialSSLazio : ?? @ciroimmobile è stato inserito tra i candidati al 'Player of the Year' dei @Globe_Soccer! Clicca qui per votare… - cechi66 : @massimozampini @ReNer044 @Fabio64535537 @TuttoMercatoWeb @Globe_Soccer Nella lista c'è anche Al- Alhi squadra araba - Fabio64535537 : RT @massimozampini: @ReNer044 @Fabio64535537 @TuttoMercatoWeb Sì, a meno che non pensino che il calcio non è solo chi vince la Champions, s… - puffasgirl_ : RT @OfficialSSLazio: ?? @ciroimmobile è stato inserito tra i candidati al 'Player of the Year' dei @Globe_Soccer! Clicca qui per votare #Ki… - lorenzoleone01 : @AAlciato @Globe_Soccer Pirlo immagino per le Champions bianconere...... -