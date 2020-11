Gino Strada non ha detto che accetterà «l’incarico in Calabria solo se ci saranno cure gratis per i migranti» (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 22 novembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una fotografia di Gino Strada – medico e direttore esecutivo di Emergency, associazione umanitaria che fornisce cura a vittime civili di guerra e povertà – accompagnata da una sua presunta dichiarazione. Si legge: «Accetterò l’incarico in Calabria solo se ci saranno cure gratis per i migranti». Il riferimento è alla notizia secondo cui il governo Conte II avrebbe pensato di far ricoprire a Gino Strada il ruolo di commissario o subcommissario alla Sanità in Calabria. Questa nomina non è poi arrivata; il 17 novembre 2020 Strada, sul suo profilo Facebook ufficiale, ha annunciato un accordo tra Emergency e Protezione ... Leggi su facta.news (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 22 novembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una fotografia di– medico e direttore esecutivo di Emergency, associazione umanitaria che fornisce cura a vittime civili di guerra e povertà – accompagnata da una sua presunta dichiarazione. Si legge: «Accetteròinse ciper i». Il riferimento è alla notizia secondo cui il governo Conte II avrebbe pensato di far ricoprire ail ruolo di commissario o subcommissario alla Sanità in. Questa nomina non è poi arrivata; il 17 novembre 2020, sul suo profilo Facebook ufficiale, ha annunciato un accordo tra Emergency e Protezione ...

chetempochefa : 'Stavo leggendo sulla questione Calabria, che si sono rivolti a Gino Strada...' 'Hanno chiamato Gino Strada per la… - stanzaselvaggia : Voglio così bene a Gino Strada che gli consiglio vivamente di tirarsi fuori da questa storia della Calabria perché… - matteorenzi : Il Governo farebbe bene a nominare Gino Strada commissario per la sanità in #Calabria subito. Qui spiego perché… - Alberto40264400 : RT @francescafagnan: Gratteri ad @OttoemezzoTW ci dice che Gino Strada non va bene. Ma a che titolo un procuratore della Repubblica a Catan… - gloglottosordi : Antonino Spirlì che non vuole Gino Strada perché non sono il terzo mondo ma bensì la terza regione in ordine alfabe… -

Ultime Notizie dalla rete : Gino Strada Gino Strada, la cattiveria dell'uomo retto L'HuffPost Boccia a Catanzaro tra le proteste: "Andiamo avanti con posti letto e tamponi, il commissario arriverà"

Sfuma definitivamente l'ipotesi Tronca ma per il ministro degli Affari regionali in visita in Calabria "il commissario alla sanità non deve ...

Contagi #Covid, Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS Sapienza: Tg in attesa della svolta

Con una media di 35mila positivi al giorno ed il picco di 753 vittime raggiunto mercoledì, le edizioni del prime time rilanciano i quotidiani bollettini del contagio nell’attesa di un’annunciata svolt ...

Sfuma definitivamente l'ipotesi Tronca ma per il ministro degli Affari regionali in visita in Calabria "il commissario alla sanità non deve ...Con una media di 35mila positivi al giorno ed il picco di 753 vittime raggiunto mercoledì, le edizioni del prime time rilanciano i quotidiani bollettini del contagio nell’attesa di un’annunciata svolt ...