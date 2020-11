Elisabetta Gregoraci: chi è, età, carriera, curiosità, vita privata , Grande Fratello Vip (Di lunedì 23 novembre 2020) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 23 novembre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sulla concorrente Elisabetta Gregoraci. Conosciamola meglio… Elisabetta Gregoraci: chi è, età, carriera Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato l’8 febbraio 1980: è una show girl, ex modella e conduttrice televisiva. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1997, quando viene eletta Miss Calabria e prende parte alla finali nazionali di Salsomaggiore Terme. In seguito, ha avuto una carriera come modella e ha sfilato per Dolce e Gabbana, Giorgio Armani, Ermanno Scervino. Ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 23 novembre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione esulla concorrente. Conosciamola meglio…: chi è, età,è nata a Soverato l’8 febbraio 1980: è una show girl, ex modella e conduttrice televisiva. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1997, quando viene eletta Miss Calabria e prende parte alla finali nazionali di Salsomaggiore Terme. In seguito, ha avuto unacome modella e ha sfilato per Dolce e Gabbana, Giorgio Armani, Ermanno Scervino. Ha ...

