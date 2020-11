Caso Genovese | la vittima terrorizzata confessa | “Temevo di morire”

Leggi su solodonna

(Di lunedì 23 novembre 2020) Esclusiva a Live Non è la D?Urso, con lametta in onda delle dichiarazioni della 18ennedella violenza di Albertoa Terrazza Sentimento dopo una festa a base di droga… A Live Non è la d’Urso è stata trasmessa in esclusiva l’audio testimonianza della giovanedi Alberto, l’imprenditore arrestato il 7 novembre scorso e accusato di violenza sessuale. La 18enne sarebbe stata drogata e poi violentata Articolo completo: dal blog SoloDonna