Barbora Bobu?ová chi è | carriera e vita privata dell’attrice

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 23 novembre 2020)Bobu?ová interpreta un personaggio nella nuova fiction Rai ‘Vite in Fuga‘. Scopriamo chi è l’attrice. Nata a Martin (Cecoslovacchia) nel 1974, Bobu?ová ha iniziato a fare la sua prima esperienza di attrice quando aveva solo 12 anni, età in cui ha recitato come protagonista in un film per la televisione. Dopo due anni,L'articoloBobu?ová chi èproviene da www.meteoweek.com.