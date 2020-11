Segno fortunato della settimana: Scorpione (Di domenica 22 novembre 2020) Anche questa settimana vedremo quale Segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 23 al 29 novembre 2020 sarà ricca di novità per un Segno zodiacale in particolare: Scorpione. AMORE ???? Cari amici Scorpione, e pensare che fino a qualche mese fa eravate tormentati dalle pene d’amore… Questa settimana Venere entra in congiunzione nel vostro Segno confermando ufficialmente la nuova ondata dei sentimenti. Rinascita assicurata per chi è uscito da una relazione importante e inizia a recuperare. Emozioni alle stelle per i neo-innamorati e per le coppie storiche. LAVORO ????? Mercurio in congiunzione vi rende davvero invincibili sul lavoro. Dove avevate nascosto tutta questa grinta negli ultimi tempi? Buona ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 22 novembre 2020) Anche questavedremo qualezodiacale sarà il più. Ladal 23 al 29 novembre 2020 sarà ricca di novità per unzodiacale in particolare:. AMORE ???? Cari amici, e pensare che fino a qualche mese fa eravate tormentati dalle pene d’amore… QuestaVenere entra in congiunzione nel vostroconfermando ufficialmente la nuova ondata dei sentimenti. Rinascita assicurata per chi è uscito da una relazione importante e inizia a recuperare. Emozioni alle stelle per i neo-innamorati e per le coppie storiche. LAVORO ????? Mercurio in congiunzione vi rende davvero invincibili sul lavoro. Dove avevate nascosto tutta questa grinta negli ultimi tempi? Buona ...

