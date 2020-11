Pari e dispari, la recensione: Bud Spencer e Terence Hill, fratelli in missione per conto di Dio (Di domenica 22 novembre 2020) La recensione di Pari e disPari, il film del 1978 di Sergio Corbucci con Bud Spencer e Terence Hill, fratellastri in missione per salvare un orfanotrofio. I Blues Brothers nostrani con le sberle al posto del blues. Potremmo chiuderla qua e invece è proprio così che decidiamo di iniziare la nostra recensione di Pari e disPari, il film con Bud Spencer e Terence Hill alle prese con degli allibratori clandestini. Diretto dal grande Sergio Corbucci, Pari e disPari è un altro grande successo della coppia, più ragionato e coeso nei confronti dell'intreccio (e per questo meno assimilabile al concetto di cult come i precedenti Altrimenti ci ... Leggi su movieplayer (Di domenica 22 novembre 2020) Ladie dis, il film del 1978 di Sergio Corbucci con Bud, fratellastri inper salvare un orfanotrofio. I Blues Brothers nostrani con le sberle al posto del blues. Potremmo chiuderla qua e invece è proprio così che decidiamo di iniziare la nostradie dis, il film con Budalle prese con degli allibratori clandestini. Diretto dal grande Sergio Corbucci,e disè un altro grande successo della coppia, più ragionato e coeso nei confronti dell'intreccio (e per questo meno assimilabile al concetto di cult come i precedenti Altrimenti ci ...

