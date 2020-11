Decarbonizzazione e non solo. La sfida di Next Generation Eu (Di domenica 22 novembre 2020) Le prime audizioni di Task Force Italia con il presidente di A2a Marco Patuano e l’amministratore delegato di Edison Nicola Monti hanno confermato alcuni elementi essenziali emersi nella discussione del Tavolo di Lavoro sull’energia e che saranno al centro della discussione con Valentina Bosetti, a pochi giorni dalla presentazione del Piano di Terna, di cui è presidente. Innanzitutto, è chiaro che il settore energetico e le sue filiere industriali si candidano a giocare un ruolo centrale nella ripresa economica del Paese. Gli investimenti del settore rappresentano un’occasione vitale per l’economia italiana, sia in termini quantitativi e di moltiplicazione sul territorio, sia in termini di ricostruzione sostenibile e avanzamento del nostro sistema infrastrutturale per la transizione energetica. La sfida di NextGenerationEU è di ... Leggi su formiche (Di domenica 22 novembre 2020) Le prime audizioni di Task Force Italia con il presidente di A2a Marco Patuano e l’amministratore delegato di Edison Nicola Monti hanno confermato alcuni elementi essenziali emersi nella discussione del Tavolo di Lavoro sull’energia e che saranno al centro della discussione con Valentina Bosetti, a pochi giorni dalla presentazione del Piano di Terna, di cui è presidente. Innanzitutto, è chiaro che il settore energetico e le sue filiere industriali si candidano a giocare un ruolo centrale nella ripresa economica del Paese. Gli investimenti del settore rappresentano un’occasione vitale per l’economia italiana, sia in termini quantitativi e di moltiplicazione sul territorio, sia in termini di ricostruzione sostenibile e avanzamento del nostro sistema infrastrutturale per la transizione energetica. LadiEU è di ...

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - L'idrogeno, un grande potenziale al servizio della transizione energetica. A sostenerlo, in un report, è Simon Webber, ...

Due giorni di dibattiti focalizzati sulle prospettive del trasporto marittimo del Gas naturale liquefatto (GNL) e le opportunità di stoccaggio del combustibile nella regione del Mediterraneo. Attraver ...

