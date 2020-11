“Un futuro per Melissa”, la colletta da 2 milioni per la bimba affetta da Sma1 (Di sabato 21 novembre 2020) La piccola Melissa, 9 mesi, è affetta da Sma1, una gravissima malattia degenerativa che solitamente non permette ai bambini affetti di arrivare ai 2 anni di età. In Italia, il farmaco è gratuito fino ai 6 mesi, ma la diagnosi di Melissa è arrivata quando lei ne aveva 7. Ora i genitori hanno bisogno di 2 milioni di euro per il farmaco che potrebbe salvare la vita alla loro piccola, lo Zolgensma. >> Covid, Galli: “Gran parte dei morti poteva essere evitata con comportamenti responsabili” Melissa, la Sma1 dopo diagnosi sbagliate La piccola Melissa Nigri è nata a Bari il 25 febbraio 2020, sana come tutti gli altri bimbi. All’età di 3 mesi, però, i genitori Rossana Messa e Pasquale Nigri si sono accorti che loro figlia faceva fatica a prendere il latte della mamma e riscontrava difficoltà ad esprimersi e a muoversi. ... Leggi su urbanpost (Di sabato 21 novembre 2020) La piccola Melissa, 9 mesi, èda, una gravissima malattia degenerativa che solitamente non permette ai bambini affetti di arrivare ai 2 anni di età. In Italia, il farmaco è gratuito fino ai 6 mesi, ma la diagnosi di Melissa è arrivata quando lei ne aveva 7. Ora i genitori hanno bisogno di 2di euro per il farmaco che potrebbe salvare la vita alla loro piccola, lo Zolgensma. >> Covid, Galli: “Gran parte dei morti poteva essere evitata con comportamenti responsabili” Melissa, ladopo diagnosi sbagliate La piccola Melissa Nigri è nata a Bari il 25 febbraio 2020, sana come tutti gli altri bimbi. All’età di 3 mesi, però, i genitori Rossana Messa e Pasquale Nigri si sono accorti che loro figlia faceva fatica a prendere il latte della mamma e riscontrava difficoltà ad esprimersi e a muoversi. ...

